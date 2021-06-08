Газизов подал на "Спартак" в суд и требует еще 299 млн рублей

Генеральный директор "Уфы" Шамиль Газизов, ранее занимавший аналогичный пост в "Спартаке", подал иск в отношении красно-белых о взыскании задолженности по выходному пособию, процентов и компенсации морального вреда.

Фото: ФК "Спартак"