В свою очередь московский клуб просит районный суд Уфы приостановить производство по данному гражданскому делу, поскольку на данный момент идет разбирательство в арбитраже Москвы.
Согласно материалам суда, 4 мая Газизов подал иск в Октябрьский районный суд Уфы в отношении АО ФК "Спартак-Москва". Изначально судебное заседание было назначено на 24 мая, однако оно было отложено на 11 июня. Газизов указывает на дополнительное соглашение к трудовому договору, по которому менеджеру выплачивается выходное пособие в размере 399 миллионов 208 тысяч 868 рублей. Также он указал, что ему был выплачен первый платеж в размере 99 миллионов 802 тысяч 217 рублей.
Напомним, ранее Газизов заявил, что не имеет претензий к "Спартаку".
Менеджер был назначен на пост генерального директора красно-белых в июле 2020 года. За время его работы "Спартак" совершил три трансфера - состав команды пополнили нападающий Александр Кокорин, полузащитник Виктор Мозес и хавбек Остон Урунов. Газизов был уволен из московского клуба в декабре.
Источник: "Р-Спорт"
Газизов подал на "Спартак" в суд и требует еще 299 млн рублей
Генеральный директор "Уфы" Шамиль Газизов, ранее занимавший аналогичный пост в "Спартаке", подал иск в отношении красно-белых о взыскании задолженности по выходному пособию, процентов и компенсации морального вреда.
Фото: ФК "Спартак"
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