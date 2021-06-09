"После расследования, проведённого инспекторами по этике и дисциплине УЕФА, и последующего дисциплинарного производства в отношении Сергея Лапочкина, контрольный, этический и дисциплинарный орган УЕФА (CEDB) принял следующее решение: отстранить Лапочкина от любой судейской деятельности на национальном и международном уровне в течение десяти 10 лет с даты, когда он был временно отстранён (25 марта 2021 года) за нарушение дисциплинарных правил УЕФА", — говорится в сообщении организации.
Ранее о санкциях в отношении Лапочкина рассказал глава судейского комитета Российского футбольного союза Ашот Хачатурянц.
Напомним, рефери был отстранен от футбольной деятельности за то, что не сообщил сотрудникам УЕФА о просьбе повлиять на результат матча второго квалификационного раунда Лиги Европы "Вентспилс" - "Бордо" (0:1), который был сыгран 26 июля 2018 года.
Лапочкин дебютировал в качестве главного арбитра в Российской Премьер-Лиге в апреле 2011 года. Первый матч Лиги чемпионов судья отработал в июле 2017-го.
По итогам сезона-2018/19 Лапочкин был признан лучшим арбитром по версии Российского футбольного союза.
УЕФА подтвердил, что судья Лапочкин отстранен на 10 лет от футбольной деятельности
УЕФА на своем официальном сайте опубликовал решение об отстранении российского арбитра Сергея Лапочкина на 10 лет от любой деятельности, связанной с футболом.
Фото: РИА Новости
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