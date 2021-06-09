УЕФА подтвердил, что судья Лапочкин отстранен на 10 лет от футбольной деятельности

УЕФА на своем официальном сайте опубликовал решение об отстранении российского арбитра Сергея Лапочкина на 10 лет от любой деятельности, связанной с футболом.



Фото: РИА Новости