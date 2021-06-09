"Лапочкин отстранён на 10 лет от футбольной деятельности", — приводит слова Хачатурянца "Чемпионат".
Напомним, что в апреле арбитр был временно отстранен от работы. Причиной данного решения стало то, что в 2018 году Лапочкин не сообщил сотрудникам УЕФА о том, что на него выходили люди, которые просили обеспечить результат матча второго отборочного раунда Лиги Европы "Вентспилс" - "Бордо" (0:1). Встреча команд проходила 26 июля 2018-го.
Также Хачатурянц заявлял, что "с огромной долей вероятности он непричастен к тому, в чём его обвиняют".
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Арбитр Лапочкин отстранен от футбольной деятельности на 10 лет
Глава судейского комитета Российского футбольного союза Ашот Хачатурянц рассказал о санкциях, которые УЕФА применил в отношении судьи Сергея Лапочкина.
Фото: РИА Новости
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