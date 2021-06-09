Арбитр Лапочкин отстранен от футбольной деятельности на 10 лет

Глава судейского комитета Российского футбольного союза Ашот Хачатурянц рассказал о санкциях, которые УЕФА применил в отношении судьи Сергея Лапочкина.

Фото: РИА Новости