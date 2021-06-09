"Сегодня я получил решение Контрольного, этического и дисциплинарного комитета УЕФА, по которому мне запрещено до марта 2031 года заниматься судейской деятельностью. Я сейчас жду все документы, буду вести консультации с РФС по поводу возможности обжалования этого решения. Никаких умышленных действий по нарушению регламентов я не совершал", - приводит слова Лапочкина Sport24.
Напомним, арбитр был отстранен от любой деятельности, связанной с футболом, за то, что не сообщил сотрудникам УЕФА о попытке неизвестных лиц повлиять через него на результат матча второго квалификационного раунда Лиги Европы "Вентспилс" - "Бордо" (0:1), сыгранный 26 июля 2018 года.
Лапочкин провел свою первую игру в качестве главного судьи в Российской Премьер-Лиге в апреле 2011 года. В Лиге чемпионов рефери дебютировал в июле 2017-го.
По итогам сезона-2018/19 Лапочкин был признан лучшим арбитром по версии Российского футбольного союза.
Арбитр Лапочкин прокомментировал 10-летнюю дисквалификацию
Отстраненный от футбольной деятельности на 10 лет российский арбитр Сергей Лапочкин отреагировал на санкции со стороны УЕФА.
Фото: Sport24
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