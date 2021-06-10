ЦСКА находится в состоянии переговоров с турецкими и польскими клубами на предмет ухода в аренду 21-летнего белорусского нападающего Ильи Шкурина, сообщают СМИ.
Форвард молодежной сборной Беларуси Илья Шкурин перешел в "армейский" клуб из брестского "Динамо" в январе 2020 года, сумма трансферной компенсации составила полмиллиона евро. В прошедшем сезоне нападающий принял участие в 14 мачтах во всех турнирах и забил 3 гола.
Источник: Sport24
Источник: ЦСКА ведет переговоры об аренде Шкурина
ЦСКА планирует отдать нападающего Илью Шкурина в аренду в один из польских или турецких клубов.
Фото: РПЛ
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