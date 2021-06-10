Ребко рассказал о своем конфликте со Станиславом Черчесовым. Алексей тогда выступал за "Спартак", а Черчесов тренировал команду. У Ребко спросили, общался ли он с владельцем клуба Федуном во время конфликта.
"Федун — это человек, который сидит на Олимпе. До него не достучаться. По крайней мере, раньше было так. Я не пытался — все понимал. Тогда я даже не знал, слышал ли он что-то обо мне или нет. В прессе он неоднократно негативно обо мне высказывался? Думаю, обиделся. Начал сравнивать меня с какими-то футболистами, говорить, что они лучше на голову. Все его высказывания наталкивают на мысль, что Федун — обидчивый", - сказал Ребко.
Напомним, что Ребко являлся игроком "Спартака" в 2002-2007 годах.
Источник: Sport24
Экс-игрок "Спартака" Ребко: высказывания Федуна наталкивают на мысль, что он обидчивый
Экс-игрок "Спартака" Алексей Ребко высказался о владельце клуба Леониде Федуне.
Фото: "Спартак"
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