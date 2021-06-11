Как сообщил Березуцкий, ему немного обидно из-за того, что руководство ЦСКА назначило главным тренером команды по ходу прошлого сезона Ивицу Олича, а не его.
"Совет директоров принял решение назначить Олича — это его право и компетенция. Обидно ли мне? Да, немного обидно. Тренером мог быть и Леха Березуцкий, и Серега Игнашевич, и я — а выбрали человека, опыт работы которого в клубном футболе даже меньше, чем у нас. Но я не скажу, что это было главенствующим фактором, когда я принимал решение о переезде в Краснодар", - сказал Березуцкий.
Напомним, что по ходу минувшего сезона Олич сменил Виктора Гончаренко на посту наставника ЦСКА. Впоследствии Гончаренко был назначен главным тренером "Краснодара". Березуцкий, являвшийся тренером ЦСКА в штабе Гончаренко, ушел в "Краснодар" вслед за белорусским специалистом.
Источник: Sport24
Василий Березуцкий рассказал об обиде на ЦСКА после назначения Олича главным тренером команды
Тренер "Краснодара" Василий Березуцкий, ранее работавший в ЦСКА, высказался о своем уходе из московского клуба.
Фото: "Краснодар"
Подписывайтесь на Дзен-канал «Футбол России»
Подписывайтесь на "Футбол России" в Яндекс.Новостях!