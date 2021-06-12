Аршавин отметил, что его удивляет стабильность Дзюбы. По его словам, игра "Зенита" очень сильно зависит от Артема.
"Дзюба меня удивляет тем, что три года держит этот уровень. Это неожиданно для игрока в его годы. Дзюба реально тащит на себе "Зенит". <...> Игра "Зенита" очень сильно от него зависит, он всё делает на высоком уровне", - сказал Аршавин.
Отметим, что Дзюба в составе сборной России готовится к началу выступлений на Евро-2020. Сегодня, 12 июня, россияне сыграют с бельгийцами в матче первого тура группового этапа чемпионата Европы. Встреча начнется в 22.00 мск.
Источник: Чемпионат
Аршавин: максимум для сборной России на Евро-2020 — дойти до 1/4 финала
Аршавин: Дзюба реально тащит на себе "Зенит"
Экс-форвард сборной России Андрей Аршавин высказался об игре нападающего "Зенита" и национальной команды Артема Дзюбы.
Фото: РИА Новости
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