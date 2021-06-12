Аршавин: Дзюба реально тащит на себе "Зенит"

Экс-форвард сборной России Андрей Аршавин высказался об игре нападающего "Зенита" и национальной команды Артема Дзюбы.
Фото: РИА Новости
Аршавин отметил, что его удивляет стабильность Дзюбы. По его словам, игра "Зенита" очень сильно зависит от Артема.

"Дзюба меня удивляет тем, что три года держит этот уровень. Это неожиданно для игрока в его годы. Дзюба реально тащит на себе "Зенит". <...> Игра "Зенита" очень сильно от него зависит, он всё делает на высоком уровне", - сказал Аршавин.

Отметим, что Дзюба в составе сборной России готовится к началу выступлений на Евро-2020. Сегодня, 12 июня, россияне сыграют с бельгийцами в матче первого тура группового этапа чемпионата Европы. Встреча начнется в 22.00 мск.

Источник: Чемпионат

Аршавин: максимум для сборной России на Евро-2020 — дойти до 1/4 финала

Подписывайтесь на Дзен-канал «Футбол России»


Подписывайтесь на "Футбол России" в Яндекс.Новостях!

   Опубликовал:
Теги: Аршавин Дзюба Зенит
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
(3)

Последние новости

Дания и Финляндия объявили стартовые составы на матч Евро-2020
Евро-2020: турнирные расклады группы A (Турция, Италия, Уэльс, Швейцария) после первого тура
Уэльс и Швейцария не выявили победителя в матче первого тура группового этапа Евро 1
Семак высказался о будущем Дриусси и Азмуна в "Зените"
Модрич: игроки сборной Хорватии не будут становиться на колено перед матчами Евро 3
Федун рассказал о желании сохранить лидеров "Спартака" в клубе 4
Детский тренер Джикии: Георгий спокоен и рассудителен. Его не трясло в играх никогда 1
Аршавин: Дзюба реально тащит на себе "Зенит" 1
Билялетдинов: от матча с Бельгией жду нашей победы. Почему бы нет? эксклюзив
"Футбол еще больше сплотил нашу нацию в борьбе с агрессором". Глава "Руха" - об акции с пивом за голы бельгийцев России 13
Червиченко - о работе VAR в матче Турция - Италия: никаких итальянских истерик удовлетворено не было эксклюзив
Червиченко: мне было бы спокойнее, если бы в воротах сборной играл Максименко 2 эксклюзив
Давайте просто поддержим сборную России. Rusfootball - о матче с Бельгией (видео)
Гамула: ждем только победы над Бельгией. Чего мы можем ждать в День России? Мы же патриоты эксклюзив
Экс-игрок сборной Бельгии: хорошо знаю этого монстра Дзюбу, но наши защитники достаточно опытны, чтобы с ним справиться 3
Бэйл - в стартовом составе Уэльса на матч против Швейцарии
Боярский: я съем свою шляпу, если сборная России выиграет Евро 25
Лепехин: против Бельгии будет тяжело, но надежда у сборной России есть 2 эксклюзив
Источник: скауты "Эвертона" и "Аталанты" будут просматривать Влашича на матче Англия – Хорватия
Ветерану "Спартака" и сборной СССР Кавазашвили вручили государственную награду 2
Аршавин - о Жиркове: если бы я принимал решение — не продлевал бы контракт 2
Источник: "Рома" начала переговоры с "Зенитом" по трансферу Азмуна 9
Зарема пошутила над тем, как проходят собеседования на должность гендиректора "Спартака" 12
Малафеев: Мостовой мог стать открытием Евро 7
Кавазашвили: не сказал бы, что Италия была сильнее Турции на 3:0 4 эксклюзив
Нападающий АЗ попал в сферу интересов "Краснодара". За лучшего ассистента клуба хотят 12 млн евро 1
Кавазашвили: Россия выиграет у Бельгии 1:0. Забьет Соболев 21 эксклюзив
"Очень хотел поработать с Карпиным". Калинин - о переходе в "Ростов" 1
Капелло: мне говорят, что у России почти нет шансов против Бельгии, но это не так
Пономарев: думаю, сборная России сыграет с Бельгией вничью эксклюзив
Все новости
-