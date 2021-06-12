"Максимум сборной? Выйти из группы и дойти до четвертьфинала. На ЧМ-2018 перепрыгнули свой уровень. Где-то повезло, где-то нет, но без везения успеха не добиться.
Я буду послом ФИФА на матче Бельгия — Россия. Ничья будет хорошим результатом. Все-таки бельгийцы намного сильнее. Что касается финнов, то они изначально кажутся аутсайдерами, а с датчанами поборемся", - приводит слова Аршавина "Чемпионат".
Напомним, что национальная команда под руководством Станислава Черчесова на чемпионате мира-2018, который проходил в России, дошла до стадии четвертьфинала, где уступила будущим финалистам турнира хорватам в серии послематчевых пенальти.
Соперниками сборной России на групповом этапе Евро-2020 являются Бельгия, Дания и Финляндия. Сегодня, 12 июня, команда Черчесова сыграет против бельгийцев в Санкт-Петербурге. Стартовый свисток встречи прозвучит в 22:00 по московскому времени.
Аршавин: максимум для сборной России на Евро-2020 — дойти до 1/4 финала
Экс-футболист сборной России Андрей Аршавин поделился ожиданиями от выступления национальной команды на чемпионате Европы-2020.
Фото: ФК "Зенит"
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