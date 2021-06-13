"Почему уехал Тедеско? Мы с ним общались, ему все очень нравилось. Скучал по семье, и думаю, не совсем комфортны были условия, в которых он работал - для него лично. Что я имею в виду? Много было перемен. Он приходил в проект на долгие годы, но работать сложно, когда много изменений. Он говорил, что ему некоторые вопросы было решать тяжело", - приводит слова Цорна "РБ Спорт".
Доменико Тедеско возглавил "Спартак" в октябре 2019 года. В минувшем сезоне под руководством 35-летнего специалиста московский клуб занял 2-е место в таблице РПЛ, набрав в 30 матчах 57 очков. "Красно-белые" попали в квалификацию Лиги чемпионов, где стартуют с 3-го отборочного раунда.
Напомним, Тедеско объявил о решении покинуть "Спартак" после матча 19-го тура Российской Премьер-лиги против "Зенита" (1:3).
Сменил Тедеско в "Спартаке" португальский специалист Руй Витория. Он и его тренерский штаб подписали с "красно-белыми" двухгодичный контракт. Ранее Витория возглавлял ряд португальских команд, среди которых "Бенфика". С 2019 по 2020 год он работал в "Ан-Насре" из Саудовской Аравии.
"Доменико говорил, что ему некоторые вопросы было решать тяжело". Цорн - об уходе Тедеско из "Спартака"
Бывший генеральный директор "Спартака" Томас Цорн высказался об уходе Доменико Тедеско с поста главного тренера "красно-белых".
Фото: ФК "Спартак"
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