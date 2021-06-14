Гендиректор "Спартака" - о Крале: готовы продать, все зависит от суммы. Предложений нет

Генеральный директор "Спартака" Евгений Мележиков высказался о будущем полузащитника Алекса Крала.
Фото: ФК "Спартак"
"Клуб готов продать Крала при наличии предложения. Все зависит от суммы. Официальных пока нет. Будет – посмотрим.

Никаких контактов у нас с "Вест Хэмом" не было. Возможно, разговаривают агенты с клубом, а потом уже будут выходить на нас. У нас контактов не было", - сказал Мележиков.

Ранее в СМИ появилась информация, что "Вест Хэм" приостановил переговоры со "Спартаком" из-за того, что "красно-белые" стали увеличивать цену за Крала.

В минувшем сезоне Российской Премьер-лиги Алекс Крал принял участие в 29 матчах, в которых отметился пятью результативными передачами. Контракт хавбека со "Спартаком" рассчитан до 30 июня 2024 года. Профильный интернет-портал transfermarkt оценивает его рыночную стоимость в 10 млн евро.

Сегодня 23-летний хавбек вышел в стартовом составе сборной Чехии в матче 1-го тура группового этапа чемпионата Европы-2020 с командой Шотландии. Игра в Глазго закончилась со счетом 2:0 в пользу Чехии, дубль оформил нападающий Патрик Шик, один из мячей форвард забил с центра поля, установив рекорд по дальности удара.

Источник: Чемпионат

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Теги: Спартак Мележиков Крал
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