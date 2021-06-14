Слуцкий высказался о давней встрече с Заремой Салиховой в "Лужниках"

Наставник "Рубина" Леонид Слуцкий высказался о встрече с женой владельца "Спартака" Леонида Федуна Заремой Салиховой, произошедшей более 10 лет назад в "Лужниках".
Фото: "Рубин"
Напомним, ранее Салихова сообщила, что в конце позапрошлого десятилетия общалась о футболе со Слуцким на матче в "Лужниках". По словам Заремы, тренер подробно и понятно ответил на все ее вопросы. После этого она сказала Федуну, что Слуцкий должен быть главным тренером "Спартака".

Слуцкий заявил, что не запомнил тот разговор с Заремой.

"Может быть, такое и произошло. Просто это у меня тоже не отложилось в памяти. Таких разговоров было очень много — я не отказываю никому из тех, кто задает какие-то вопросы. Не могу вспомнить всего, что происходило 12 лет назад.

Поэтому не готов эту историю, которую читал, ни подтвердить, ни опровергнуть. Но, если человек говорит, — значит, так оно и есть. Наверное, если бы я знал, кто это, — разговор отложился бы в памяти. А когда ты общаешься с незнакомым, это вряд ли можно запомнить", - сказал Слуцкий.

Источник: Спорт-Экспресс

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Теги: Слуцкий Салихова Спартак Рубин
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