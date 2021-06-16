Гендиректор ЦСКА Бабаев заявил, что клуб не ищет главного тренера после назначения и.о. Алексея Березуцкого

Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев ответил на вопрос, планирует ли клуб искать нового главного тренера после назначения исполняющим обязанности Алексея Березуцкого.
Фото: ПФК ЦСКА
"Как известно, в футболе и спорте вообще все определяет результат. Мы верим, что у Алексея получится, и не ищем главного тренера", - приводит слова Бабаева "Спорт-экспресс".

Напомним, что Алексей Березуцкий был назначен исполняющим обязанности главного тренера армейского клуба 15 июня после увольнения хорватского специалиста Ивицы Олича.

В минувшем сезоне Российской Премьер-Лиги красно-синие финишировали на шестом месте, набрав за 30 туров 50 очков. ЦСКА не попал в еврокубки впервые за 20 лет.

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Теги: ЦСКА Бабаев Березуцкий А
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