В "Уфе" отреагировали на сообщения о даче взяток тренеру сборной Украины из-за Зинченко

Глава совета директоров "Уфы" Ростислав Мурзагулов отреагировал на сообщения о том, что клуб просил тренера сборной Украины дать возможность Александру Зинченко сыграть на Евро-2016.

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