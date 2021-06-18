"Взятки за Зинченко, конечно, давали! Особенно Гвардиоле, чтобы он ставил его в состав. А если серьезно, то этот бред комментировать я не буду", - сказал Мурзагулов.
Напомним, украинский журналист Андрей Сенькив сообщил, что Михаил Фоменко, возглавлявший сборную Украины в 2012-2016 годах, заигрывал за национальную команду футболистов, чтобы те потом могли получить выгодные контракты в клубах. По данным журналиста, Фоменко получал по 1000 долларов от "Уфы" за каждую проведенную минуту на поле Зинченко на чемпионате Европы 2016 года.
Отмечалось, что "Уфа" якобы помогла увеличить число игр Зинченко за национальную команду, чтобы не возникли трудности при его трансфере в "Манчестер Сити".
Отметим, что Зинченко выступал за "Уфу" в 2015-2016 годах. С 2016-го он является игроком "Ман Сити".
Источник: Спорт-Экспресс
В "Уфе" отреагировали на сообщения о даче взяток тренеру сборной Украины из-за Зинченко
Глава совета директоров "Уфы" Ростислав Мурзагулов отреагировал на сообщения о том, что клуб просил тренера сборной Украины дать возможность Александру Зинченко сыграть на Евро-2016.
Фото: Getty Images
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