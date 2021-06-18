В "Уфе" отреагировали на сообщения о даче взяток тренеру сборной Украины из-за Зинченко

Глава совета директоров "Уфы" Ростислав Мурзагулов отреагировал на сообщения о том, что клуб просил тренера сборной Украины дать возможность Александру Зинченко сыграть на Евро-2016.
Фото: Getty Images
"Взятки за Зинченко, конечно, давали! Особенно Гвардиоле, чтобы он ставил его в состав. А если серьезно, то этот бред комментировать я не буду", - сказал Мурзагулов.

Напомним, украинский журналист Андрей Сенькив сообщил, что Михаил Фоменко, возглавлявший сборную Украины в 2012-2016 годах, заигрывал за национальную команду футболистов, чтобы те потом могли получить выгодные контракты в клубах. По данным журналиста, Фоменко получал по 1000 долларов от "Уфы" за каждую проведенную минуту на поле Зинченко на чемпионате Европы 2016 года.

Отмечалось, что "Уфа" якобы помогла увеличить число игр Зинченко за национальную команду, чтобы не возникли трудности при его трансфере в "Манчестер Сити".

Отметим, что Зинченко выступал за "Уфу" в 2015-2016 годах. С 2016-го он является игроком "Ман Сити".

Источник: Спорт-Экспресс

Подписывайтесь на Дзен-канал «Футбол России»


Подписывайтесь на "Футбол России" в Яндекс.Новостях!

   Опубликовал:
Теги: УФА Манчестер Сити Сборная Украины Зинченко
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
(1)

Последние новости

Источник: размер зарплаты Тюкавина в "Динамо" по новому контракту составит 4 миллиона в месяц
Ловрен разбил локтем лицо Шику и "привез" пенальти в матче Хорватия - Чехия 2
Зарема: почему Ларссон не играет на Евро? Мы не заплатили тренеру 1000 евро за каждую минуту 1
Тарасов: я буду суперэкспертом и ведущим, но это все тогда, когда закончу карьеру футболиста 2
Эриксен выписан из больницы после успешной операции 3
Тренировка сборной России 18 июня (видео)
Тарасов: моя первая задача - вернуться в футбол и найти команду. Верю, что еще смогу сыграть в РПЛ 1
Источник: Набабкин отправился на сбор ЦСКА в статусе свободного агента 1
Роналду стал первым человеком, достигшим отметки в 300 млн подписчиков в "Инстаграме" 1
Объявлены стартовые составы на матч Евро-2020 Хорватия - Чехия
Евро-2020: турнирные расклады группы E (Швеция, Словакия, Испания, Польша) по ходу второго тура
"Бред! Никаких других слов у меня нет". Газизов - об информации о взятках тренеру сборной Украины из-за Зинченко 4
Швеция обыграла Словакию благодаря голу Форсберга с пенальти 4
Источник: "Спартак" и "Динамо" претендуют на полузащитника "Лацио" Марушича 2
Гендиректор "Крыльев": думаю, у нас все будет хорошо, Сергеева мы сохраним
Агент Сергеева: мы ведем переговоры со всеми командами из топ-6, в том числе и с ЦСКА 6
Гендиректор "Динамо": вокруг переподписания контракта с Тюкавиным ходило множество слухов, к Косте был большой интерес 1
СМИ: форвард "Крыльев" Сергеев близок к переходу в ЦСКА 9
В "Уфе" отреагировали на сообщения о даче взяток тренеру сборной Украины из-за Зинченко 5
Шварц прокомментировал продление контракта с Тюкавиным
Швеция — Словакия. Берг, Ольссон, Мак и Губочан в стартовых составах команд 10
Тюкавин — о новом соглашении с "Динамо": ни о каких других вариантах даже не думал 1
Тюкавин продлил контракт с "Динамо" 4
CМИ: "Краснодар" заинтересован в покупке Бакамбу из чемпионата Китая 2
Сафонов — о рождении дочери: я счастлив
Новичок "Рубина" Хакшабанович рассказал о любимых позициях на поле 1
Вратарь сборной России Матвей Сафонов стал отцом 6
"В самые неудобные климатические и временные условия всегда ставят "Спартак". Зарема - о календаре РПЛ 21
Фомин: можно сказать, что от матча к матчу на Евро сборная России прибавляет 6
Защитник "Ростова" арендован "СКА-Хабаровском" 2
Все новости
-