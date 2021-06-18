Тарасов сообщил, что каждый день тренируется. По словам Дмитрия, он стремится найти команду и вернуться в футбол.
"Я тренируюсь каждый день, держу себя в форме. Считаю, что на данный момент я нахожусь в хороших кондициях. Моя первая задача — вернуться в футбол и найти команду. <...> Верю ли, что еще смогу сыграть в РПЛ? Конечно, верю! А затягивается все потому, что у меня нет агента. Я сам стараюсь продвигать себя. Мне тяжело вдвойне", - сказал Тарасов.
Напомним, что последним профессиональным клубом 34-летнего Тарасова был казанский "Рубин", за который он выступал в 2020 году.
Источник: Спорт-Экспресс
Тарасов: моя первая задача - вернуться в футбол и найти команду. Верю, что еще смогу сыграть в РПЛ
Экс-полузащитник "Локомотива" Дмитрий Тарасов, пребывающий в статусе свободного агента, рассказал о намерении вернуться в футбол.
Фото: РИА Новости
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