Корниленко: сегодня-завтра Пиняев прибудет в расположение "Крыльев Советов"

Спортивный директор "Крыльев Советов" Сергей Корниленко подтвердил, что экс-нападающий "Чертаново" Сергей Пиняев в ближайшее время присоединится к самарской команде на сборе в Сербии.

Фото: ФК "Чертаново"