Корниленко: сегодня-завтра Пиняев прибудет в расположение "Крыльев Советов"

Спортивный директор "Крыльев Советов" Сергей Корниленко подтвердил, что экс-нападающий "Чертаново" Сергей Пиняев в ближайшее время присоединится к самарской команде на сборе в Сербии.
Фото: ФК "Чертаново"
"Сегодня-завтра Сергей Пиняев прибудет в расположение клуба и начнет тренироваться с нашей командой. Все подробности и официальная информация будут объявлены позже", - приводит слова Корниленко Metaratings.ru.

Напомним, что Пиняев начинал заниматься футболом в академии московского "Локомотива". В систему "Чертаново" Сергей попал в 2015 году. В минувшем сезоне Футбольной национальной лиги 16-летний нападающий принял участие в 30 матчах, отличившись в них двумя забитыми мячами и пятью результативными передачами.

17 мая Пиняев в своем "Инстаграме" попрощался с "Чертаново". Ранее сообщалось, что интерес к футболисту также проявляет "Локомотив".

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Теги: Корниленко Пиняев Крылья Советов
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