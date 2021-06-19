"Говорил ранее, клубные проблемы остались за пределами сборной. Самое главное – концентрация на предстоящий матч с Данией. Никаким образом не наблюдаю за ситуацией в клубе. Все мысли только о матче с Данией", - цитирует Заболотного "Чемпионат".
Напомним, что нападающий является воспитанником армейского клуба. Ранее ЦСКА объявил о возвращении Заболотного, который последние два года выступал за "Сочи".
15 июня красно-синие прекратили сотрудничество с главным тренером Ивицой Оличем. Исполняющим обязанности наставника ЦСКА был назначен Алексей Березуцкий.
Заболотный: не наблюдаю за ситуацией в ЦСКА. Все мысли о Дании
Форвард ЦСКА и сборной России Антон Заболотный заявил, что он не следит за происходящим в московском клубе.
Фото: ТАСС
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