"Рад снова оказаться в первой команде. Хорошо, что Руй Витория говорит со мной на одном языке. Самое главное, что мы серьезно начали готовиться к сезону. Первый сбор был больше посвящен физической подготовке, но и психологическая составляющая также ярко представлена.
Я делаю свою работу, стараюсь выкладываться на 100%. Финальное решение за тренером. Возможный уход? Пока мои все мысли только о "Спартаке". Не знаю, что будет дальше", - приводит слова Роши Sport24.
Напомним, что бразилец перешел в "Спартак" в 2017 году из "Гремио". Красно-белым трансфер игрока обошелся в 12 млн евро. Его контракт с клубом рассчитан до 30 июня 2023 года.
Из "Спартака" Роша дважды уходил в аренду - в бразильские клубы "Крузейро" и "Фламенго". Минувший сезон 26-летний футболист провел в составе второй команды красно-белых. На его счету в Футбольной национальной лиге 15 матчей, 4 забитых мяча и 2 результативные передачи.
"Пока мои мысли только о "Спартаке". Роша - о возможном уходе
Нападающий "Спартака" Педро Роша высказался о новом главном тренере красно-белых Руи Витории и своем будущем в клубе.
Фото: ФК "Спартак"
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