— Все разговоры о том, что Самюэль может получить российское гражданство, — неправда. Клуб с нами не обсуждал этот вопрос. Пока никто не обращался по этому поводу ко мне и игроку, — цитирует агента Sport24.
Ранее супруга владельца "Спартака" Леонида Федуна Зарема Салихова предложила натурализовать футболиста для выступлений за сборную России.
27-летний Жиго выступает за московский клуб с 2018 года. За это время француз сыграл в 72 матчах, в которых стал автором восьми голов и четырех голевых передач.
Контракт Жиго истекает летом следующего года.
Агент Жиго высказался о возможном получении игроком российского паспорта
Мохамед Беншенафи, агент защитника "Спартака" Самюэля Жиго, прокомментировал информацию о возможном получении игроком российского паспорта.
Фото: ФК "Спартак"
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