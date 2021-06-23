Витория сообщил, что будет разговаривать со спортивным директором "Спартака" по потенциальным трансферам. Также тренер заявил, что последнее слово в вопросах переходов футболистов будет за ним.
"Надо иметь два игрока на каждую позицию, и, возможно, нужен третий игрок для усиления конкуренции. На этот счет еще будем говорить со спортивным директором. [По трансферам] еще посмотрим, будем общаться. Последнее слово будет за мной. Рано еще раскрывать все карты. Еще раз хочу напомнить про футболистов, которые были в арендах. Усиление будет проводиться с хирургической точностью", - сказал Витория.
Напомним, что португалец Руй Витория возглавил "Спартак" по завершении минувшего сезона. Он сменил в должности наставника команды немецкого специалиста Доменико Тедеско.
Источник: Р-Спорт
Витория рассказал, когда примет решение по арендованным игрокам "Спартака"
Витория: усиление состава "Спартака" будет проводиться с хирургической точностью
Наставник "Спартака" Руй Витория рассказал о том, как будет проводиться усиление команды на трансферном рынке.
Фото: РИА Новости
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