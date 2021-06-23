Витория рассказал, когда примет решение по арендованным игрокам "Спартака"

— Те ребята, которые вернулись из аренд, очень хорошо показывают себя в тренировочном процессе. Их очень хорошо приняли в команду. Когда я приму решение по ним? Это будет позже, — цитирует Виторию "СЭ".
51-летний Витория возглавил "Спартак" в мае 2021 года, подписав с клубом двухлетний контракт. Он сменил на этом посту немецкого специалиста Доменико Тедеско.
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Фото: ФК "Спартак"
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