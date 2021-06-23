Мостовой заявил, что не считает разговоры о потенциальном назначении Тедеско серьезными.
"Все эти обсуждения по поводу назначения Тедеско новым главным тренером сборной — полная комедия. Я вообще не представляю, чтобы такое случилось. Назвать можно любую фамилию. Можно и меня предложить, и кого угодно. Если уж приглашать иностранца, то я уверен, что это должен быть действительно достойный футбольный человек с историей, с именем. Единственное, не надо платить ему баснословные деньги как Капелло. При всем уважении — это был беспредел", - сказал Мостовой.
Напомним, что Тедеско покинул пост главного тренера московского "Спартака" по окончании минувшего сезона, когда истек срок действия его соглашения с клубом. В сезоне-2020/21 "Спартак" под руководством Тедеско финишировал на втором месте в турнирной таблице РПЛ.
Источник: Sport24
Мостовой: обсуждения по поводу назначения Тедеско главным тренером сборной России - полная комедия
Экс-игрок сборной России Александр Мостовой высказался о разговорах насчет возможного назначения Доменико Тедеско на пост главного тренера национальной команды.
Фото: "Спартак"
Подписывайтесь на Дзен-канал «Футбол России»
Подписывайтесь на "Футбол России" в Яндекс.Новостях!