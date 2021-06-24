Командам, приезжающим на матчи с "Сочи" и "Краснодаром", необходимо будет вакцинироваться

Заместитель губернатора Краснодарского края Андрей Коробка рассказал, как коронавирусные ограничения, введенные с 1 августа, повлияют на команды.

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