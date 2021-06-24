"Вакцинироваться действительно важно. Иначе мы никак не сможем остановить распространение болезни. Это важно как для болельщиков, так и для футболистов, в том числе легионеров.
Исключений для профессиональных спортсменов не будет, так как все должны соблюдать правила и постановления тех регионов, куда едут. Время на это есть - целый месяц. Уверен, что любой футбольный клуб в этом заинтересован и это обеспечит", - приводит слова Коробки "РБ Спорт".
Напомним, с 1 августа 2021 года в гостиницы, отели и пансионаты Краснодарского края смогут заселиться только гости с сертификатом о вакцинации от коронавируса. Исключение будет сделано только для тех, кто имеет медицинские противопоказания.
В Краснодарском крае базируется два клуба Российской Премьер-лиги - "Сочи" и "Краснодар". Новый сезон в высшем дивизионе российского футбола начнется 25 июля. 1 августа "Краснодар" сыграет во втором туре РПЛ против подмосковных "Химок", "Сочи" 8 августа на стадионе "Фишт" проведет первый домашний матч нового сезона против екатеринбургского "Урала".
"Краснодар" финишировал в минувшем сезоне РПЛ на 10-м месте, набрав в 30 матчах 41 очко. "Сочи" закончил чемпионат России на 5-м месте (53 очка).
Командам, приезжающим на матчи с "Сочи" и "Краснодаром", необходимо будет вакцинироваться
Заместитель губернатора Краснодарского края Андрей Коробка рассказал, как коронавирусные ограничения, введенные с 1 августа, повлияют на команды.
Фото: "Getty Images"
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