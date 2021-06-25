По сведениям, 29-летний футболист не будет продлевать свой контракт с клубом, который истек после минувшего сезона.
Новосельцев выступал за "Сочи" с 2019 года, когда перешел из "Зенита". За это время защитник сыграл в 35 матчах, в которых забил гол и отдал две голевые передачи.
Также на счету россиянина пять матчей за национальную сборную. О месте продолжения карьеры Новосельцева не сообщается. Transfermarkt оценивает игрока в 1 млн евро.
Источник: Sport24.
СМИ: Новосельцев покинул состав "Сочи"
Защитник "Сочи" Иван Новосельцев покинул команду.
Фото: РИА Новости
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