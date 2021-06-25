Эту информацию опубликовал телеграм-канал "Честность - не порок".
"Мне кажется, агент Лунёва перепутал своего клиента с нашим голкипером", - приводит слова Фетисова "Чемпионат".
Напомним, что представителем вратаря "Зенита" Андрея Лунева является Антон Смирнов. Ранее стало известно, что сине-бело-голубые не могут договориться с голкипером о новом контракте. После этого Смирнов рассказал, почему ненавидит нынешний "Зенит", а также о европейских вариантах продолжение карьеры Лунева.
Максименко - воспитанник "Спартака". В минувшем сезоне Российской Премьер-Лиги 23-летний голкипер сыграл в 29 матчах, в которых пропустил 35 мячей.
"Кажется, агент Лунева перепутал своего клиента с нашим голкипером". "Спартак" - о слухах про переход Максименко в "Зенит"
Директор "Спартака" по связям с общественностью Антон Фетисов отреагировал на слухи, согласно которым вратарь красно-белых Александр Максименко может перейти в "Зенит".
Фото: ФК "Спартак"
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