"Игорь - хороший футболист. Хорошими футболистами все интересуются. Может быть, завтра или послезавтра мы заинтересуемся Роналду или Месси. Только денег не хватает. Это неправильный разговор", - цитирует Аджоева "СЭ".
Накануне в СМИ появилась информация, что защитником Игорем Смольниковым интересуются "Химки", "Ахмат" и тульский "Арсенал".
Минувший сезон Смольников отыграл в "Краснодаре", где в 32 матчах стал автором трех голевых передач. По окончании сезона стороны приняли решение разорвать контракт по обоюдному согласию сторон.
Портал Transfermarkt оценивает игрока в 1,5 млн евро. На счету Смольникова 30 матчей за сборную России и две голевые передачи.
Источник: Смольников ведет переговоры с "Химками", "Ахматом" и "Арсеналом"
Аджоев - о Смольникове: может быть, завтра "Арсенал" заинтересуется Роналду или Месси
Руководитель "Арсенала" Гурам Аджоев прокомментировал слухи о возможном переходе защитника Игоря Смольникова в тульский клуб.
Фото: РИА Новости
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