Полузащитник Артур Галоян сейчас находится на сборе с ЦСКА а Австрии и отметился голевой передачей на Федора Чалова в товарищеском матче.
Как сообщает источник, о подписании контракта официально будет объявлено после первого сбора. Тренерский штаб ЦСКА остался доволен игрой Галояна, высоко оценив потенциал хавбека. Отмечается, что изначально армейский клуб хотел отдать 22-летнего футболиста в аренду в клуб Российской Премьер-лиги по окончании первого сбора, но теперь планирует оставить его в команде.
В минувшем сезоне Артур Галоян выступал за "Велес". Он провел 39 матчей в ФНЛ и 2 игры в Кубке России, забил 7 мячей и отдал 10 голевых передач.
Источник: Sport24
СМИ: ЦСКА склоняется к подписанию контракта с Галояном
ЦСКА намерен подписать контракт с полузащитником Артуром Галояном.
Фото: ФК "Велес"
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