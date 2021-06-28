По словам Варги, "Кристал Пэлас" собирался подписать Соболева, но до переговоров дело так и не дошло.
"К сожалению, раньше чаще обращались [из Европы по поводу российских футболистов]. Теперь звонков все меньше и меньше. Последняя конкретная история — "Кристал Пэлас" хотел взять Соболева, но до переговоров все же не дошло", - сказал Варга.
Напомним, что 24-летний Соболев является игроком "Спартака" с лета 2020 года. Его контракт с клубом рассчитан до лета 2024-го. Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость нападающего в 11 миллионов евро.
В минувшем розыгрыше РПЛ Соболев провел 22 матча, забил 14 голов и сделал пять результативных передач.
Источник: Матч ТВ
Варга рассказал об интересе "Кристал Пэлас" к Соболеву
Агент Шандор Варга рассказал об интересе "Кристал Пэлас" к форварду "Спартака" Александру Соболеву.
Фото: "Спартак"
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