"Ради чего я приехал в "Локомотив", я всё взял. Мне пора уже ехать в Европу, попробовать себя в европейском чемпионате. Свое я в России отыграл, свое выиграл, свое заработал, мне хватит. Конечно, есть конкретика по моему будущему, скоро увидите. Это будет клуб из топ-5 европейских чемпионатов", - цитирует Кверквелию РИА Новости.
Напомним, помимо "железнодорожников" 29-летний грузин выступал в России за вторую команду "Зенита", "Рубин", "Нефтехимик" и волгоградский "Ротор".
Ранее Кверквелия заявил, что переходил в "Локомотив" ради бывшего главного тренера красно-зеленых Юрия Семина.
"Локомотив" объявил об уходе из клуба Коченкова, Игнатьева, Кверквелии и Эдера
"Это будет клуб из топ-5 европейских чемпионатов". Кверквелия - о своем будущем
Покинувший московский "Локомотив" защитник Соломон Кверквелия высказался о своем будущем.
Фото: Global Look Press
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