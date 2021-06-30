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Кверквелия: я приехал в "Локомотив" ради Семина. Палыч ушел, и я тоже ушел

Защитник Соломон Кверквелия прокомментировал уход из московского "Локомотива" по истечении срока контракта.
Фото: Бизнес.Online
"Я приехал в "Локомотив" ради Юрия Павловича. Палыч ушел, и я тоже ушел. Я ни о чем не жалею. Наоборот, я очень рад. У нас была задача — взять золото чемпионата России, и мы его забрали. Я благодарю "Локомотив", каждого болельщика, каждого футболиста, с кем я работал, выходил на поле. А то, что случилось наверху — это бизнес. Всех, кто был, так сказать, снизу, я благодарю. А то, что наверху, меня не касается", - приводит слова Кверквелии РИА Новости.

Напомним, грузинский защитник выступал за "Локомотив" с 2017 года. В составе "железнодорожников" он провел 108 матчей во всех турнирах, отличившись в них четырьмя забитыми мячами. С красно-зелеными Кверквелия стал чемпионом России, а также обладателем Суперкубка и дважды Кубка страны.

Минувший сезон 29-летний игрок провел на правах аренды в "Роторе". На его счету 19 игр без результативных действий в футболке волгоградской команды.

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Теги: Кверквелия Локомотив Семин
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