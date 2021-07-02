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Гендиректор "Спартака": не думаю, что Зарема удалила свой телеграм-канал. Дай бог, еще увидим ее посты

Генеральный директор "Спартака" Евгений Мележиков прокомментировал решение Заремы Салиховой удалить свой телеграм-канал.
Фото: РИА Новости
Ранее в нем жена владельца московского клуба Леонида Федуна публиковала посты о красно-белых.

"Я ровно к этому отношусь. Но я не думаю, что она его удалила. Я туда не заходил, но он вроде пока существует. Дай бог, может быть, мы еще увидим там посты — они достаточно интересны", - цитирует Мележикова Sport24.

Напомним, в мае Салихова объявила о выходе из состава Совета директоров "Спартака". Зарема оказалась не согласна с кандидатурой нового главного тренера красно-белых Руя Витории.

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Теги: Мележиков Салихова Спартак
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