— Зачем это говорить? Разве достойный человек и мужчина может так выражаться? И для него такие вещи в порядке вещей. После такой словесной грязи хочется взять "Евгения Онегина", чтобы стереть с себя весь этот неприятный поток, — цитирует Белоголовцева Metaratings.
Ранее супруга владельца "Спартака" Леонида Федуна Зарема Салихова заявила о том, что наставник сборной России Станислав Черчесов возглавит "Спартак" "только через её труп".
Черчесов на вчерашней пресс-конференции ответил, что не собирается возвращаться в "Спартак", так как он "не хочет, чтобы там один человек руки на себя наложил. Дети ведь без матери останутся".
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"Черчесов напоминал студента, который не подготовился к экзамену". Тарханов - о пресс-конференции тренера сборной России
"Разве достойный человек и мужчина может так выражаться?" Актер Белоголовцев — о словах Черчесова в адрес Салиховой
Актер и шоумен Сергей Белоголовцев высказался о словах наставника сборной России Станислава Черчесова. в адрес Заремы Салиховой.
Фото: Getty Images
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