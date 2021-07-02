"Черчесов напоминал студента, который не подготовился к экзамену". Тарханов - о пресс-конференции тренера сборной России

"Мне его выступление перед журналистами не понравилось. Он уходил от ответов, лил слишком много воды. Все привыкли, что тренер получает вопрос и дает на него понятный ответ. А тут он много сидел на одном вопросе, чувствовалось от него напряжение. Черчесов чем-то напоминал студента, который не подготовился к экзамену. Тоже не был готов к вопросам и как будто не знал, что ответить", - цитирует Тарханова Metaratings.ru.
Напомним, Станислав Черчесов возглавил сборную России в 2016 году, с тех пор под его руководством команда провела 57 матчей, в которых одержала 25 побед и ещё 11 раз сыграла вничью с общей разницей мячей 106:85.
На чемпионате Европы-2020 россияне не смогли выйти в плей-офф, заняв четвертое место в группе с Бельгией, Данией и Финляндией.
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Бывший главный тренер "Урала" Александр Тарханов выразил свою позицию по итогам пресс-конференции главного тренера сборной России Станислава Черчесова о выступлении команды на Евро-2020.
Фото: РИА Новости
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