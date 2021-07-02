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Источник: "Байер" готовит предложение Луневу

Российский вратарь Андрей Лунев может стать игроком немецкого "Байера".
Фото: ФК "Зенит"
По сведениям, "Байер" собирает информацию о Луневе и, если, кандидатура российского вратаря их устроит, они сделают ему предложение.

Сейчас 29-летний Лунев находится без команды, так как его контракт с "Зенитом" истек после минувшего сезона.

За "Зенит" вратарь сыграл 118 матчей, в которых пропустил 100 голов и 47 раз отыграл "на ноль".

Источник: "РБ-Спорт".

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Теги: Байер Зенит Лунев Бундеслига Российские трансферы
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