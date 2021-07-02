По сведениям, "Байер" собирает информацию о Луневе и, если, кандидатура российского вратаря их устроит, они сделают ему предложение.
Сейчас 29-летний Лунев находится без команды, так как его контракт с "Зенитом" истек после минувшего сезона.
За "Зенит" вратарь сыграл 118 матчей, в которых пропустил 100 голов и 47 раз отыграл "на ноль".
Источник: "РБ-Спорт".
Источник: "Байер" готовит предложение Луневу
Российский вратарь Андрей Лунев может стать игроком немецкого "Байера".
Фото: ФК "Зенит"
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