— У нас всего в РПЛ и ФНЛ почти 130 легионеров! Это целое государство! Зачем они нужны, если из них играет примерно десять человек?
Обязательно нужно ужесточать лимит, разрешать двух (максимум трех) человек. Остальные должны иметь российский паспорт, — рассказал Кавазашвили в интервью Gazeta.ru.
Напомним, в Российской Премьер-лиге действует ограничение на восемь иностранных футболистов в заявке на сезон. В Футбольной национальной лиге это число ограничено четырьмя футболистами.
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Кавазашвили: у нас почти 130 легионеров! Это целое государство! Зачем они нужны, если из них играет десять человек?
Бывший футболист сборной СССР Анзор Кавазашвили выступает за ужесточение лимита на легионеров.
Фото: Getty Images
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