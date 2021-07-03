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Кавазашвили: у нас почти 130 легионеров! Это целое государство! Зачем они нужны, если из них играет десять человек?

Бывший футболист сборной СССР Анзор Кавазашвили выступает за ужесточение лимита на легионеров.
Фото: Getty Images
— У нас всего в РПЛ и ФНЛ почти 130 легионеров! Это целое государство! Зачем они нужны, если из них играет примерно десять человек?

Обязательно нужно ужесточать лимит, разрешать двух (максимум трех) человек. Остальные должны иметь российский паспорт, — рассказал Кавазашвили в интервью Gazeta.ru.

Напомним, в Российской Премьер-лиге действует ограничение на восемь иностранных футболистов в заявке на сезон. В Футбольной национальной лиге это число ограничено четырьмя футболистами.

Кавазашвили - о Тедеско в сборной России: у нас сейчас и так непонятный человек руководит командой

Кавазашвили: игроки знали, что обделались, им было стыдно. Вот и не стали выходить к болельщикам в Копенгагене

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Теги: Кавазашвили
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