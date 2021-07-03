О переходе 24-летнего полузащитника стало известно сегодня, однако российский клуб не сообщил условия контракта с игроком.
Как стало известно, Ангбан подписал двухлетний контракт с возможностью продления ещё на год.
Ранее "Сочи" продлил контракты с шестью игроками команды.
Источник: "СЭ".
Полузащитник "Меца" Ангбан перешел в "Сочи"
Источник: воспитанник "Челси" подписал контракт с "Сочи" по схеме "2+1"
Полузащитник "Меца" Викторьен Ангбан стал игроком "Сочи".
Фото: Getty Images
Подписывайтесь на Дзен-канал «Футбол России»
Подписывайтесь на "Футбол России" в Яндекс.Новостях!