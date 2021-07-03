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Источник: воспитанник "Челси" подписал контракт с "Сочи" по схеме "2+1"

Полузащитник "Меца" Викторьен Ангбан стал игроком "Сочи".
Фото: Getty Images
О переходе 24-летнего полузащитника стало известно сегодня, однако российский клуб не сообщил условия контракта с игроком.

Как стало известно, Ангбан подписал двухлетний контракт с возможностью продления ещё на год.

Ранее "Сочи" продлил контракты с шестью игроками команды.

Источник: "СЭ".

Полузащитник "Меца" Ангбан перешел в "Сочи"

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Теги: Сочи Мец Челси Российские трансферы
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