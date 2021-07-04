Семак сообщил, что "Зенит" не получал конкретных предложений по указанным игрокам. При этом он заявил, что предложения по Дриусси и Азмуну наверняка будут.
"На сегодняшний день никаких конкретных предложений нет, только разговоры и слухи. И у одного, и у второго контракт заканчивается через год, так что в таком случае есть два варианта: либо клуб продлевает договор, либо отпускает футболистов в зависимости от предложений. А они наверняка будут – и Азмун, и Дриусси лидеры нашей команды и просто очень хорошие игроки", - сказал Семак.
Источник: Bobsoccer
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Семак ответил на вопрос, покинут ли Дриусси и Азмун "Зенит"
Главный тренер "Зенита" Сергей Семак ответил на вопрос, покинут ли клуб форварды Себастьян Дриусси и Сердар Азмун.
Фото: "Зенит"
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