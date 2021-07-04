Терюшков отметил, что в первую очередь следует развивать детско-юношеский спорт. По его словам, делать ставку на легионеров - неправильно. Также чиновник заявил, что власти могли бы разработать план на 5-10 лет, направленный на развитие футбола в России.
"Я против легионеров в РПЛ. Все наши достижения были в то время, когда они у нас не играли. Это показатель. На сегодняшний день я не могу назвать и десяток отечественных нападающих, которые могли бы конкурировать за место в стартовом составе. На этой позиции у нас выступают легионеры. <...> Ориентироваться на игроков с иностранными паспортами не совсем правильно. Наша основная задача — развивать детско-юношеский спорт. Можно разработать план на 5-10 лет по развитию футбола в России. Конечно, мы не достигнем результата в ближайшей перспективе, но через 10 лет мы увидим ощутимый прорыв", - сказал Терюшков.
Источник: Sport24
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Терюшков: я против легионеров в РПЛ. Все наши достижения были в то время, когда они у нас не играли
Министр спорта Московской области Роман Терюшков высказал свое отношение к лимиту на легионеров в РПЛ.
Фото: РПЛ
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