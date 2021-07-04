По информации источника, Бакаеву обещали, что он попадет в заявку сборной России на Евро-2020, если перейдет в "Динамо" при посредничестве агента Алана Агузарова.
Отмечается, что у Бакаева истек срок договора с экс-гендиректором "Спартака" Томасом Цорном, являвшимся его агентом. Дела игрока решил вести его отец Джабраил. По данным источника, после потери клиента Цорн решил надавить на отца Бакаева и "приказал" Доменико Тедеско, тогда являвшемуся главным тренером "Спартака", лишить Зелимхана игровой практики.
Зимой текущего года агент Алан Агузаров обратился к отцу Зелимхана Бакаева с предложением. Он хотел подписать агентский договор на переход в "Динамо". Предполагалось, что если бы Бакаев играл за новый клуб, ему было бы гарантировано место в заявке сборной России на чемпионат Европы. Отец Бакаева согласился на предложение. Однако впоследствии сделка сорвалась. При этом "Динамо" все еще сохраняет интерес к Бакаеву и ждет, пока "Спартак" назовет сумму, за которую готов расстаться с футболистом.
Источник: Eurostavka
Источник: Бакаеву обещали попадание в заявку сборной России на Евро, если он перейдет в "Динамо"
Фото: "Спартак"
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