Гамула призвал российских футболистов уезжать в ведущие европейские чемпионаты, следуя примеру украинских коллег. По его мнению, российских игроков удерживают на родине высокие зарплаты.
"Нужно стараться уезжать в ведущие чемпионаты. А то у нас футболисты смотрят на предложения из Европы и думают: "Зачем я туда поеду, если зарплата будет меньше в три раза, чем в России?" Украинцы же с удовольствием уезжают. И это понятно, ведь денег в местном футболе гораздо меньше", - сказал Гамула.
Источник: RT
"Когда сыграют между собой, тогда и будем делать выводы". Гамула - о сравнениях сборных России и Украины
Гамула рассказал, в чем российским футболистам следует взять пример с украинских
Экс-наставник "Ростова" Игорь Гамула рассказал, в чем российским игрокам следует брать пример с украинских.
Фото: Twitter
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