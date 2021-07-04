В новом сезоне Российской премьер-лиги не будет потолка зарплат, сообщают СМИ. Ранее о необходимости таких ограничений после неудачного для сборной России Чемпионата Европы-2020 заявил вице-премьер страны Дмитрий Чернышенко.
По данным источника, никаких нововведений в части ограничения заработной платы футболистов в сезоне-2021/2022 РПЛ не планируется. Основная причина этого - слишком малое время до начала нового чемпионата. Напомним, что новый розыгрыш Российской премьер-лиги стартует уже 23 июля матчем "Ростов" - "Динамо".
Источник: "РБК-Спорт"
Источник: потолка зарплат в новом сезоне РПЛ не будет
По данным СМИ, в сезоне-2021/2022 Российской премьер-лиги не будет введен в действие потолок зарплат.
Фото: ФК "Зенит"
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