"Переговоры с Набиуллиным прошли довольно быстро - обе стороны были заинтересованы в подписании контракта. Контракт с Эльмиром рассчитан на два сезона.
Мы хотим еще усилить линию нападения. В приоритете - отечественные нападающие", - сказал Терюшков.
В "Химки" Набиуллин перешел на правах свободного агента. Последним клубом Эльмира был "Сочи". С этой командной он заключил контракт летом 2019 года. В минувшем сезоне Набиуллин провел 16 матчей в Российской Премьер-лиге и отдал 1 результативный пас. Соглашение с сочинским клубом истекло 30 июня и не было продлено.
Защитник Эльмир Набиуллин является воспитанником "Рубина". За казанский клуб он провел 98 матчей, в которых забил 4 гола и отдал 9 результативных передач. Зимой 2018 года 26-летний футболист перешел в "Зенит" за 4,5 млн евро. За петербургский клуб он сыграл в 22 матчах, отметившись двумя голевыми передачами.
Источник: Sport24
"Химки" подписали контракт с Набиуллиным
Министр спорта Московской области Роман Терюшков сообщил о том, что "Химки" заключили двухлетний контракт с защитником Эльмиром Набиуллиным.
Фото: ФК "Сочи"
Подписывайтесь на Дзен-канал «Футбол России»
Подписывайтесь на "Футбол России" в Яндекс.Новостях!