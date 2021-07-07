Леонченко подготовил "черновик" стратегии развития к маю 2021 года и представил его совету директоров клуба.
Согласно проекту, цели "Локомотива" на ближайшие годы - победа в Лиге чемпионов и Лиге Европы, а также завоевание титула чемпионов РПЛ как минимум в трех сезонах из пяти. Помимо этого, клуб планирует стать лучшим в СНГ и войти в топ-16 во всей Европе.
Также планируется увеличить общую трансферную стоимость игроков команды до 250 миллионов евро. В минувшие три сезона стоимость игроков "Локомотива" была от 63 до 137 миллионов евро.
Кроме того, трансферный баланс в "Локо" намерены вывести из отрицательных показателей (минус 13 миллионов евро в среднем за последние три сезона) в плюс 10 миллионов евро.
Источник: Спорт-Экспресс
Гендиректор "Локомотива" подготовил стратегию развития клуба. Цель - победа в Лиге чемпионов
Стали известны детали стратегии развития "Локомотива", подготовленной гендиректором клуба Владимиром Леонченко.
Фото: "Локомотив"
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