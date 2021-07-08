Как сообщает источник, Цорн, ранее являвшийся гендиректором "Спартака", будет исполнять в "Локо" функции технического директора. Он вошел в команду немецкого специалиста Ральфа Рангника в клубе. Ранее Рангника назначили руководителем по спорту и развитию "Локомотива".
Цорна выбрали, поскольку он хорошо знает специфику работы в России и свободно владеет русским и немецким языками. Он должен помочь Рангнику в его деятельности на посту руководителя по спорту и развитию.
При этом трансферы и скаутинг не входят в круг обязанностей Цорна в "Локо". Также отмечается, что на первых порах у Томаса будет действовать испытательный срок.
Источник: Sport24
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Источник: Цорн не будет заниматься трансферами и скаутингом в "Локомотиве"
Осуществление трансферов не входит в круг обязанностей Томаса Цорна в "Локомотиве".
Фото: "Чемпионат"
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