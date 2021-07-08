Напомним, ранее сообщалось, что наставник "Бетиса" Мануэль Пеллегрини хочет видеть Влашича в составе своей команды.
Агент хорватского полузащитника ЦСКА заявил, что у испанского клуба не хватит денег для осуществления трансфера.
"В действительности у "Бетиса" нет финансовой возможности подписать Николу", - сказал Мартич.
Отметим, что в минувшем розыгрыше российской Премьер-Лиги 23-летний Влашич провел 26 матчей, забил 11 голов и сделал пять результативных передач.
Источник: Sport24
Источник: наставник "Бетиса" Пеллегрини заинтересован в Влашиче
Агент Влашича прокомментировал информацию об интересе "Бетиса" к игроку
Агент Тончи Мартич, представляющий интересы хавбека ЦСКА Николы Влашича, прокомментировал данные о намерении "Бетиса" подписать игрока.
Фото: РПЛ
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