Семин - о своем увлечении вином: у меня ни от чего нет зависимостей, только от России

В интервью с Семиным журналисты вспомнили слова прославленного тренера Алекса Фергюсона о том, что для него отказ от вина стал серьезным испытанием после инсульта. Семина спросили, стало ли бы подобное решение испытанием для него.
"Нет. Я независимый человек. Есть сегодня хорошее вино, я фужер могу выпить, нет хорошего – не буду пить. У меня ни от чего нет зависимостей, только от России", - сказал в ответ Семин.
Источник: Sports.ru
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Экс-наставник "Локомотива" Юрий Семин высказался о своем увлечении вином.
Фото: "Чемпионат"
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