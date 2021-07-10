Семин заявил, что Лунев - перспективный голкипер, пребывающий в хорошей форме. По мнению тренера, Лунев может остаться в Европе надолго, если будет успешно выступать в "Байере".
"Он перспективный вратарь. Находится в хорошей физической форме. Думаю, ему подойдет немецкий чемпионат, у него есть достаточно опыта в играх европейского уровня. Главное, чтобы больше не было травм, они в последнее время преследовали Андрея. Это отличное решение с его стороны, 29 лет для вратаря — это возраст рассвета. Если хорошо зарекомендует себя, может остаться в Европе надолго", - сказал Семин.
Напомним, что ранее "Байер" объявил о переходе Лунева. Вратарь пополнил состав команды как свободный агент. Ранее у него истек срок действия контракта с "Зенитом". Соглашение Лунева с немецким клубом рассчитано на два года.
Источник: Спорт-Экспресс
"Байер" объявил о подписании Лунева
Семин прокомментировал переход Лунева в "Байер"
Бывший главный тренер "Локомотива" Юрий Семин поделился мнением о переходе российского голкипера Андрея Лунева в "Байер".
Фото: "Зенит"
Подписывайтесь на Дзен-канал «Футбол России»
Подписывайтесь на "Футбол России" в Яндекс.Новостях!