— Согласен, что лимит неблагоприятно влияет на российский футбол. Клубы в еврокубках выступают последние годы не очень хорошо, поэтому и сборная Россия выступает плохо. Если клубы будут выступать хорошо — национальная команда тоже станет лучше, — цитирует Ярошика Sport24.
43-летний Ярошик с 2003 по 2005 год защищал цвета московского ЦСКА, сыграв за это время в 75 матчах, забив 16 голов и отдав 5 голевых передач. В ЦСКА футболист выиграл чемпионат и Суперкубок России.
С 2008 по 2010 год Ярошик играл в "Крыльях Советов", проведя за самарскую команду 49 матчей (4+2).
В данный момент в Российской Премьер-лиге действует ограничение на восемь иностранных футболистов в заявке на сезон. Остальные 17 позиций должны составлять игроки с российским паспортом.
Ярошик: лимит неблагоприятно влияет на российский футбол
Бывший полузащитник ЦСКА и "Крыльев Советов" Иржи Ярошик высказался о лимите в РПЛ.
Фото: архив Иржи Ярошика
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