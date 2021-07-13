Как сообщает источник, Шимарыгин зарегистрировался под своим именем в одной из букмекерских контор. Отмечается, что за два года он поставил 19 тысяч ставок на общую сумму более 65 млн рублей. Дело передано в Комитет по этике РФС.
Арбитр Александр Шимарыгин родился 12 мая 1984 года. В минувшем сезоне 37-летний судья отработал 14 матчей в Футбольной национальной лиге. В сезонах 2015/2016 и 2016/2017 Шимарыгин работал в Российской Премьер-лиге.
Новый сезон РПЛ начнется 23 июля. В первом матче сезона-2021/2022 "Ростов" на своем поле примет московское "Динамо". Игра начнется в 20:00 мск.
Сезон в Футбольной национальной лиге стартовал в прошлые выходные. Напомним, что по итогам прошлого сезона ФНЛ в элитный дивизион российского футбола вышли "Крылья Советов" и "Нижний Новгород".
Источник: "СЭ"
СМИ: российского судью поймали на ставках. За два года он поставил более 65 млн рублей
Департамент защиты игры РФС в рамках работы по линии противодействия договорным матчам выяснил, что арбитр ФНЛ Александр Шимарыгин последние 2 года активно делал ставки.
Фото: РИА Новости
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