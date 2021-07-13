СМИ: российского судью поймали на ставках. За два года он поставил более 65 млн рублей

Департамент защиты игры РФС в рамках работы по линии противодействия договорным матчам выяснил, что арбитр ФНЛ Александр Шимарыгин последние 2 года активно делал ставки.

Фото: РИА Новости