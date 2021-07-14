"Ко мне никто не обращался. Может быть у ЦСКА и есть предложения по Гогуа, но мне об этом неизвестно. У Седрика еще два года контракта, а там посмотрим, что будет дальше. Если есть предложения у ЦСКА, то мы будем их тщательно рассматривать", – цитирует Селюка Metaratings.ru.
В прошлом сезоне Гогуа выступал за "Ротор" на правах аренды. Игрок провёл за волгоградский клуб 22 матча, результативными действиями не отметился и один раз был удалён с поля.
Профильный интернет-портал transfermarkt оценивает рыночную стоимость 27-летнего ивуарийского защитника в 700 тысяч евро.
Последний раз Гогуа выходил на поле в футболке ЦСКА в декабре 2019 года в матче против "Зенита", заменив полузащитника "армейцев" Ивана Облякова.
Селюк: если у ЦСКА есть предложения по Гогуа, то мы будем их тщательно рассматривать
Агент защитника ЦСКА Седрика Гогуа Дмитрий Селюк отреагировал на информацию о том, что "армейцы" имеют предложение по его подопечному.
Фото: ФК "Ротор"
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